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Бахрейн одобрил экстренное применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

Национальная Служба Новостейиещё 11
1 час назад
Медицинский регулятор королевства Бахрейн одобрил экстренное использование однокомпонентной вакцины российского производства "Спутник Лайт". Об этом сообщает национальное агентство BNA.
Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины "Спутник Лайт"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как передает BNA, решение одобрить новую вакцину и разрешить ее использование было основано на тщательном анализе данных, предоставленных компанией-производителем.
В феврале Бахрейн уже зарегистрировал российскую двухфазовую вакцину против COVID-19 "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры. Национальный орган по регулированию здравоохранения (NHRA) проверил данные об эффективности, безопасности и качества производства вакцины, были также проверены результаты клинических испытаний препарата.
В регуляторе отметили приверженность центра имени Гамалеи "принципам надлежащего фармацевтического производства (GMP) в соответствии с международными стандартами".
Агентство также отметило, что NHRA учло мнение Комитета по клиническим исследованиям и сведения ученых и врачей, ответственных за одобрение клинических испытаний.
В мире,Бахрейн,
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