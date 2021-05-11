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В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире

RT на русском
8 минут назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с начала пандемии в мире зафиксировали более 158,6 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
ВОЗ: в мире зафиксировано более 158,6 млн случаев COVID
Фото: ReutersReuters
Об этом свидетельствуют данные на сайте организации.
За прошедшие сутки зафиксировано 643 тыс. случаев коронавируса.
Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 3,29 млн.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.
В мире,Геннадий Онищенко,ВОЗ,Госдума,
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