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Аллигатор прогнал рыбака и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Огромный аллигатор прогнал рыбака с берега в американском штате Флорида. На видео с рептилией обратил внимание портал Creative Loafing.
Вечером в субботу, 8 мая, 22-летний Томми Ли (Tommy Lee) рыбачил в национальном парке Эверглейдс. Неожиданно из-под воды показалась голова крупного аллигатора.
Мужчина поспешил убраться подальше от берега. Бегство рыбака попало на видео. На кадрах видно, как трехметровая рептилия подплывает к берегу и начинает преследовать мужчину.
В мире,Общество,Видео,Томми Ли,
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