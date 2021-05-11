Аллигатор прогнал рыбака и попал на видео

Огромный аллигатор прогнал рыбака с берега в американском штате Флорида. На видео с рептилией обратил внимание портал Creative Loafing.

Мужчина поспешил убраться подальше от берега. Бегство рыбака попало на видео. На кадрах видно, как трехметровая рептилия подплывает к берегу и начинает преследовать мужчину.