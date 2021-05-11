У офиса AstraZeneca в Великобритании прошла акция протеста

"Ученые Оксфордского университета - учреждения, финансируемого государством - разработали эту спасительную вакцину благодаря исследованиям и разработкам, которые на 97% тоже финансируются государством. Полученная вакцина должна быть доступной для всех, но AstraZeneca завладела препаратом и приватизировала его. Британия извлекает выгоду от высокоэффективных вакцин, которые сейчас доступны, но люди в странах с низким и средним уровнем доходов по-прежнему ежедневно тысячами умирают от COVID-19", - сказал директор Global Justice Now Ник Дирден.