У офиса AstraZeneca в Великобритании прошла акция протеста

Протестующие выступили с призывом к компании отказаться от патентных прав на вакцину против COVID-19, а также обеспечить равный доступ к вакцинации всем людям.

В эти выходные протестующие повесили плакаты на автобусных остановках по всей Великобритании, на которых отмечен уровень государственных инвестиций в исследования и разработки вакцин, а также показаны доходы фармацевтических компаний.