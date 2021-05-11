США выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани

Американское посольство скорбит по погибшим во время стрельбы в школе в Казани и выражает соболезнования семьям жертв этой трагедии. Об этом написала во вторник в Twitter пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.
"Мы глубоко опечалены сегодняшней трагедией со стрельбой в Казани и утратой такого количества невинных жизней. Мы выражаем искренние соболезнования семьям всех жертв", - отметила Росс.
Посольство Канады в Москве также направило слова поддержки пострадавшим во время нападения и их родным. "Мы шокированы и опечалены сегодняшним зверским нападением на школу в Казани. Приносим наши глубочайшие соболезнования всем пострадавшим в этой трагедии и их семьям", - говорится в сообщении на странице канадского диппредставительства в Twitter.