Обзор иноСМИ: Байден высказался о встрече с Путиным

Байден сделал заявление о встрече с Путиным

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Президент США Джо Байден прокомментировал хакерскую атаку на трубопровод Colonial Pipeline, напомнив, что планирует встретиться с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает New York Post.

«Я собираюсь поговорить - я собираюсь встретиться с президентом Путиным, и пока у наших разведслужб нет никаких доказательств причастности России [к атаке]», - заявил Байден.

При этом, по его словам, есть свидетельства того, что часть людей, связанных с атакой вируса-вымогателя, находятся в России, и с этим «надо разобраться».

Будущее Европы оказалось «темной лошадкой»

Газета Le Figaro рассказала о конференции, посвященной будущему Европы, которую президент Франции Эммануэль Макрон запустил 9 мая. До марта 2022 года власти будут собирать мнения европейцев о том, как следует реформировать ЕС

В своем выступлении Макрон говорил о слабостях Европы: ЕС не достигнет необходимого уровня солидарности и социальной справедливости, если не будет обеспечивать суверенитет своего пространства.

«Есть риск, что конференция превратится в «темную лошадку». Очень сложно сказать, что будет с предложениями, которые попадут к Макрону < >. Приведет ли это к переписыванию договоров, требующему единогласия и организации общенациональных референдумов?» - отмечает газета.

Борис Джонсон «попал под следствие» из-за отдыха на Карибах

Джонсон задекларировал это как «натуральный платеж», а вопросы к нему появились, когда представитель Росса сначала опроверг причастность бизнесмена к этой поездке, а затем «пошел на попятную». «Общественность имеет право знать, кто оплатил роскошный отпуск Бориса Джонсона на Карибах. Самое главное, нам нужно знать, что этим спонсорам пообещали в обмен на их щедрость», - заявили в Лейбористской партии

Ковид в США: грузовики-холодильники до сих пор заполнены телами

Когда прошлой весной Нью-Йорк стал очагом коронавируса, тела жертв болезни начали отправлять в грузовики-рефрижераторы. Как пишет The Washington Post, в импровизированных моргах, стоящих вдоль набережной Бруклина, с прошлого года находятся 750 трупов.

Местные чиновники пообещали разобраться с проблемой в ближайшее время. Большинство тел могут оказаться на острове Харт, недалеко от Бронкса, где город ранее хоронил своих бедняков и невостребованные тела. «Мы продолжим работать с семьями. Как только семья сообщает нам, что они хотели бы похоронить близкого человека на острове Харт, мы делаем это очень быстро», - рассказал один из чиновников.

Зеленский заговорил о Третьей мировой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление России на Украину привело бы к мировой войне. Как сообщает УНИАН, по мнению Зеленского, Москве это не нужно.

«Готовы ли мы, готов ли мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов. Совсем. < > Считаю, что Россия не может на это пойти», - заявил он.