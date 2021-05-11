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Власти Украины насчитали 13 олигархов в стране

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Власти Украины насчитали в стране 13 человек, которых можно отнести к олигархам. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, пишет «Страна.ua».
На Украине насчитали 13 олигархов
Фото: ТАССТАСС
Данилов напомнил, что президент Владимир Зеленский поручил аппарату СНБО, антимонопольному комитету и своему офису разработать закон об олигархах, которые оказывают очень большое влияние на экономику, внутреннюю и внешнюю политику Украины.
«По тем критериям, которые в аппарате СНБО мы рассчитываем, мы имеем в виду 13 человек, которых можно с уверенностью отнести именно к олигархической среде», — рассказал Данилов.
В конце марта офис Зеленского объявил о начале деолигархизации Украины. Власти пообещали провести амнистию капитала, судебную реформу и развивать конкуренцию.
В середине апреля Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха. По его словам, документ определит, «как олигархи будут превращаться в бизнесменов».
В мире,Владимир Зеленский,Украина,
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