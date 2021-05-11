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Берлускони снова госпитализирован

RT на русском
59 минут назад
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован для обследования в миланскую больницу «Сан-Раффаэле».
Берлускони снова госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает Adnkronos, 84-летний Берлускони пройдёт повторное обследование после перенесённого им в сентябре 2020 года COVID-19.
Пару лет назад Берлускони перенёс операцию на сердце. Несколько раз за последние месяцы он также попадал в больницу.
1 мая сообщалось, что Берлускони был выписан из больницы «Сан-Раффаэле», где он находился на лечении почти месяц.
В мире,Сильвио Берлускони,Италия,
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