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Пока вы спали: в Совбезе спрогнозировали биоатаку НАТО на Россию

Елена Прошина
19 минут назад
Пока вы спали: в Совбезе спрогнозировали биоатаку НАТО на Россию
Фото: РамблерРамблер
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Озвучен возможный сценарий биоатаки на Россию

Из биологических лабораторий США и НАТО, которые размещаются у границ России, могут быть «по ошибке» выпущены в окружающую среду опасные микроорганизмы. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.
Он подчеркнул, что такая «ошибка» может привести к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и России.

В Германии потребовали отменить антироссийские санкции

Санкции ЕС, введенные против России, следует немедленно снять, так как они ухудшают двухсторонние отношения и наносят ущерб экономике. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла (Tino Chrupalla).
«Мир в Европе и во всем мире — одна из центральных целей «Альтернативы для Германии». Важную роль в этом играют хорошие отношения с Россией. Потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционную политику нужно прекратить немедленно», - подчеркнул он.

В Израиле заявили о запуске 200 ракет из сектора Газа

За ночь палестинские радикалы выпустили по Израилю более 200 ракет, при этом около трети из них упали на территории самого Сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильских военных.
При этом подчеркивается, что в ответ израильтяне поразили «несколькими ударными волнами более 130 террористических объектов».

Россиян предупредили о способах продажи жилья вместе с владельцем

В судебной практике встречаются случаи, когда жилье продается вместе с собственниками. Чаще всего в такой ситуации оказываются бывшие супруги, рассказал агентству «Прайм» адвокат Олег Сухов.
Так, по его словам, после развода один из бывших супругов продает квартиру, при этом второй, который также считается законным собственником жилья (хоть у него может не быть свидетельства о праве собственности), вынужден жить с новым владельцем, пока суд не аннулирует сделку. Большой риск представляет также покупка кооперативной квартиры с несколькими собственниками и жилья, доставшего по наследству.

В России могут повысить штраф за безбилетный проезд

Госдума в мае намерена рассмотреть законопроект об отмене штрафа за безбилетный проезд в городском транспорте, который сейчас составляет 100 рублей. Полномочия по назначению штрафа могут быть переданы в регионы, пишут «Известия».
Законопроект уже получил поддержку комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы. При этом некоторые парламентарии выразили опасение, что регионы будут устанавливать чрезмерно высокие штрафы, чтобы пополнять местные бюджеты.
В мире,Юрий Аверьянов,Олег Сухов,НАТО,Госдума,ЕС,газета "Известия",РИА Новости,Россия,
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