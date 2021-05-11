Пока вы спали: в Совбезе спрогнозировали биоатаку НАТО на Россию

Он подчеркнул, что такая «ошибка» может привести к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и России.

Так, по его словам, после развода один из бывших супругов продает квартиру, при этом второй, который также считается законным собственником жилья (хоть у него может не быть свидетельства о праве собственности), вынужден жить с новым владельцем, пока суд не аннулирует сделку. Большой риск представляет также покупка кооперативной квартиры с несколькими собственниками и жилья, доставшего по наследству.