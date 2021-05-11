В Германии призвали ЕС немедленно снять санкции с России

Санкции ЕС против России нужно немедленно снять. Такую точку зрения высказал сопредседатель партии "Альтернатива для Германии " Тино Крупалла.

Он заявил о том, что одна из главных целей его партии является мир в Европе и во всем мире.

- Важную роль в этом играют хорошие отношения с Россией. Потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционную политику нужно прекратить немедленно, - цитирует его слова РИА Новости.

Он отметил, что сильней всего от ограничений пострадали восточногерманские предприятия.