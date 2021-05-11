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В Германии призвали ЕС немедленно снять санкции с России

Российская Газетаиещё 2
55 минут назад
Санкции ЕС против России нужно немедленно снять. Такую точку зрения высказал сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
Он заявил о том, что одна из главных целей его партии является мир в Европе и во всем мире.
- Важную роль в этом играют хорошие отношения с Россией. Потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционную политику нужно прекратить немедленно, - цитирует его слова РИА Новости.
Он отметил, что сильней всего от ограничений пострадали восточногерманские предприятия.
Также он заявил о том, что его партия по причинам энергетической безопасности поддерживает газопровод "Северный поток-2".
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