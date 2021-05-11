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Мощный ураган в Ухани сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
В центральном Китае на город Ухань обрушился мощный ураган с проливным дождем. Видео публикует «Life.ru».
На кадрах можно увидеть, как шквалистый ветер сносит всё на своём пути. Улицы превратились в каналы Венеции. Проливной дождь льёт как из ведра.
По словам местных жителей, ветер настолько сильный, что сбивает прохожих с ног и срывает крыши с домов. На данный момент о пострадавших не сообщается.
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