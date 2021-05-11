Белый дом призвал Россию к ответственным действиям из-за хакеров

Байден в понедельник выдвинул предположение, что преступные элементы, осуществившие хакерскую атаку на Colonial Pipeline, могут находиться в России. Как заявил во вторник исполняющий обязанности руководителя Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Брэндон Уэйлс, специалисты ФБР уверены в том, что ответственность за кибератаку несут уголовные элементы, а не власти какого-либо государства.

Как пояснили ранее в компании Colonial Pipeline, речь идет об атаке с применением вируса, проникновение которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую вымогателями сумму. По данным американских СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. Фирма была вынуждена приостановить работу. По свидетельству ее руководства, запущен процесс возвращения к деятельности в штатном режиме. По трубопроводу этой компании, который идет из Техаса в Нью-Джерси, транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на восточном побережье США.