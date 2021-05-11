Байден опроверг вину России в атаке на трубопровод

"Я встречусь с президентом Путиным. Пока что нет данных от нашей разведки, что Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России. У них [России] есть некоторая часть ответственности за то, с чем мы имеем дело", - заявил Байден.
"ФБР подтверждает, что программа-вымогатель DarkSide несет ответственность за компрометацию сетей Colonial Pipeline. Мы продолжаем работать с компанией и нашими государственными партнерами над расследованием", — заявил представитель ФБР.