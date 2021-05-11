В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Байден заявил, что Россия непричастна к атаке на топливопровод

Газета.Ruиещё 2
43 минуты назад
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и, сославшись на данные разведки, опроверг участие России в кибер-атаке на топливопровод компании Colonial Pipeline, сообщает РИА "Новости".
Байден опроверг вину России в атаке на трубопровод
Фото: ReutersReuters
"Я встречусь с президентом Путиным. Пока что нет данных от нашей разведки, что Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России. У них [России] есть некоторая часть ответственности за то, с чем мы имеем дело", - заявил Байден.
Ранее ФБР заявило, что за атакой на топливную компанию США стоит группировка из Восточной Европы. ФБР уточняет, что организация, известная как DarkSide, является относительно новой хакерской группой, вероятно, она базируется в Восточной Европе, возможно, в России.
"ФБР подтверждает, что программа-вымогатель DarkSide несет ответственность за компрометацию сетей Colonial Pipeline. Мы продолжаем работать с компанией и нашими государственными партнерами над расследованием", — заявил представитель ФБР.
Колониальный трубопровод - крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье. Ранее Белый дом раскрыл официальную позицию по ситуации с кибер-атакой на Colonial Pipeline.
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,ФБР,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители