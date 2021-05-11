Байден опроверг вину России в атаке на трубопровод

Колониальный трубопровод - крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье. Ранее Белый дом раскрыл официальную позицию по ситуации с кибер-атакой на Colonial Pipeline.