Боррель сообщил о подготовке новых мер против Белоруссии

Евросоюз собирается принять новый пакет санкций против Белоруссии в течение нескольких недель. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
Фото: Пресс-служба Представительства ЕС в РФПресс-служба Представительства ЕС в РФ
«Власти в Минске теперь начали гонения против польского сообщества. Мы готовим новый блок санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели», — анонсировал он.
Подробностей готовящихся санкций Боррель не привел.
Последний, третий, пакет санкций Евросоюза против руководства Белоруссии был принят 17 декабря 2020 года. В список попали 29 чиновников, в том числе глава Национальной гостелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также семь юрлиц, в том числе Минский завод колесных тягачей и «Белтехэкспорт».
ЕС не признает результатов президентских выборов в Белоруссии 9 августа и победу Лукашенко. Также санкции являются ответом на массовое насилие со стороны белорусских силовиков по отношению к протестующим и преследование оппозиции. Лукашенко считает, что выборы прошли по закону, а действия силовиков не вышли за рамки допустимого.