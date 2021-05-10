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Евросоюз анонсировал новый пакет санкций против Белоруссии

Lenta.ru
1 час назад
Евросоюз собирается принять новый пакет санкций против Белоруссии в течение нескольких недель. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
Боррель сообщил о подготовке новых мер против Белоруссии
Фото: Пресс-служба Представительства ЕС в РФПресс-служба Представительства ЕС в РФ
«Власти в Минске теперь начали гонения против польского сообщества. Мы готовим новый блок санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели», — анонсировал он.
Подробностей готовящихся санкций Боррель не привел.
Ранее в мае президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал Евросоюзу проблемы из-за санкций против Минска. В частности, он поручил премьер-министру Роману Головченко подготовить для него информацию о крупных европейских проектах и предприятиях в республике.
Последний, третий, пакет санкций Евросоюза против руководства Белоруссии был принят 17 декабря 2020 года. В список попали 29 чиновников, в том числе глава Национальной гостелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также семь юрлиц, в том числе Минский завод колесных тягачей и «Белтехэкспорт».
ЕС не признает результатов президентских выборов в Белоруссии 9 августа и победу Лукашенко. Также санкции являются ответом на массовое насилие со стороны белорусских силовиков по отношению к протестующим и преследование оппозиции. Лукашенко считает, что выборы прошли по закону, а действия силовиков не вышли за рамки допустимого.
В мире,Роман Головченко,Иван Эйсмонт,Александр Лукашенко,Минский завод колесных тягачей,ЕС,Беларусь,
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