Швеция отказалась высылать российских дипломатов

Отношения Москвы и Праги обострились после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. Тогда, предположительно, сдетонировали десять тысяч килограммов боеприпасов, в том числе ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров
и Руслан Боширов
, которых Великобритания ранее обвинила в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля
.