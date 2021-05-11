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Швеция отвергла призыв Чехии выслать «хотя бы одного российского дипломата»

Lenta.ruиещё 2
30 минут назад
Швеция отвергла просьбу Чехии в знак солидарности выслать «хотя бы одного российского дипломата». Об этом заявила глава МИД страны Анн Линде, ее слова передает ТАСС со ссылкой на Шведское радио.
Швеция отказалась высылать российских дипломатов
Фото: ReutersReuters
«Это крайняя мера, а проявлять солидарность можно другими способами, например, предложив конкретную поддержку на местах», — сказала глава внешнеполитического ведомства.
Линде также добавила, что того же мнения придерживаются и другие главы МИД Европы, и подчеркнула важность ведения дипломатического диалога.
8 мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» из-за взрывов во Врбетице. Такой призыв он аргументировал тем, что удар по одной из стран объединения затрагивает весь Евросоюз.
Отношения Москвы и Праги обострились после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. Тогда, предположительно, сдетонировали десять тысяч килограммов боеприпасов, в том числе ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания ранее обвинила в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.
В мире,Политика,Руслан Боширов,Сергей Скрипаль,Андрей Бабиш,Александр Петров,ГРУ,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,Чешская Республика,Швеция,
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