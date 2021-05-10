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Лукашенко запретил в Белоруссии все массовые мероприятия в случае своего убийства

Ювелина Бернст
1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел ряд жестких ограничений для жителей республики на случай своего убийства. Текст декрета опубликован на официальном правовом портале республики обнародовал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя».
В нем значится, в частности, что в случае насильственной смерти главы государства в республике будет введено чрезвычайное или военное положение.
Обращает на себя внимание пункт, согласно которому при таком стечении обстоятельств в стране будет запрещено или ограничено проведение массовых мероприятий и забастовок.
Кроме того, в этом случае должно быть установлено ограничение на свободу передвижение и введен комендантский час.
Если президент погибнет, власть в стране перейдет Совету безопасности, говорится в декрете.
Ранее Лукашенко заявил, что этот декрет станет «одним из принципиальных» «за четверть века» его президентства.
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