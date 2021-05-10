Экс-посол США в России пожаловался на неизвестное русское оскорбление

«Сегодня в Twitter меня назвали тварью. Не знал такого слова. Постоянно учусь на этой платформе», — написал Макфол.
Пользователи соцсети объяснили дипломату значение «ругательства», напомнив про роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Так, один из англоязычных комментаторов написал фразу из романа: «Тварь я дрожащая или право имею?».
Другой пользователь объяснил обращение к экс-послу с точки зрения христианской эстетики. По его мнению, имелось ввиду «тварь божья», а вовсе не оскорбление.