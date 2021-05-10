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«Не знал такого»: экс-посол США в РФ пожаловался на неизвестное русское оскорбление в свой адрес

Ювелина Бернст
25 минут назад
Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол пожаловался, что его обозвали словом на русском языке, которое он ранее не слышал. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Экс-посол США в России пожаловался на неизвестное русское оскорбление
Фото: ТАССТАСС
«Сегодня в Twitter меня назвали тварью. Не знал такого слова. Постоянно учусь на этой платформе», — написал Макфол.
Пользователи соцсети объяснили дипломату значение «ругательства», напомнив про роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Так, один из англоязычных комментаторов написал фразу из романа: «Тварь я дрожащая или право имею?».
Другой пользователь объяснил обращение к экс-послу с точки зрения христианской эстетики. По его мнению, имелось ввиду «тварь божья», а вовсе не оскорбление.
В мире,Майкл Макфол,Федор Достоевский,Россия,Соединенные Штаты,
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