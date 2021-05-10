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Совет ЕС поручил Боррелю представить проект первой военной концепции Евросоюза

Газета.Ruиещё 6
2 часа назад
Главы МИД Европейского союза поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю в 2021 году представить проект первой европейской военной концепции под названием "Стратегический компас ЕС". Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза, заседание которого проходит в понедельник, 10 мая, в Брюсселе.
Евросоюз занялся разработкой военной концепции
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что в соответствии со стратегической повесткой на 2019 – 2024 годы Совет призывает ЕС придерживаться более стратегического курса действий и расширить свой потенциал действовать автономно.
"ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и быть в состоянии противостоять глобальным угрозам и вызовам безопасности", - говорится в документе.
В связи с этим Совет призывает Борреля представить первый проект "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года.
6 мая Жозеп Боррель заявил, что Европейская комиссия подготовит предложения по формированию оперативных войск Евросоюза быстрого реагирования на мировые кризисы. В этот же день Совет глав минобороны Евросоюза одобрил приглашение Канады, Норвегии и США в создаваемую оборонную программу PESCO. Эти три государства станут первыми не входящими в Евросоюз странами, которые поучаствуют в оборонном проекте. PESCO — программа Евросоюза, призванная стимулировать страны увеличить расходы на оборону и повысить сотрудничество в этой сфере.
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