Евросоюз занялся разработкой военной концепции

6 мая Жозеп Боррель
заявил, что Европейская комиссия
подготовит предложения по формированию оперативных войск Евросоюза быстрого реагирования на мировые кризисы. В этот же день Совет глав минобороны
Евросоюза одобрил приглашение Канады, Норвегии и США в создаваемую оборонную программу PESCO. Эти три государства станут первыми не входящими в Евросоюз странами, которые поучаствуют в оборонном проекте. PESCO — программа Евросоюза, призванная стимулировать страны увеличить расходы на оборону и повысить сотрудничество в этой сфере.