Евросоюз занялся разработкой военной концепции

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что в соответствии со стратегической повесткой на 2019 – 2024 годы Совет призывает ЕС придерживаться более стратегического курса действий и расширить свой потенциал действовать автономно.

"ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и быть в состоянии противостоять глобальным угрозам и вызовам безопасности", - говорится в документе.

В связи с этим Совет призывает Борреля представить первый проект "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года.