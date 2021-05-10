WSJ: Брак Билла Гейтса мог развалиться из-за его связи с Эпштейном

Одной из причиной развода Билла и Мелинды Гейтс
стали контакты супруга с миллиардером Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальных преступлениях, пишет
The Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы.
По данным издания, прежде чем подать на развод, Мелинда как минимум с 2019 года обсуждала его с юристами.
При этом в 2019 году Билл несколько раз встречался с Эпштейном для обсуждения благотворительности, рассказал пресс-секретарь Билла Бриджитт Арнольд. По ее словам, Гейтс сожалеет об этих встречах и признает, что они были ошибкой.
По словам экс-сотрудника Фонда Гейтсов, Мелинда, которая известна борьбой за права женщин, говорила мужу, что ей не нравятся его встречи с Эпштейном, однако он продолжал общение с ним.
О разводе Билл и Мелинда Гейтс объявили на прошлой неделе. Они прожили в браке 27 лет, но, по их словам, больше «не видят дальнейшего развития» как пара.
Билл Гейтс
занимает четвертое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 130,5 миллиарда долларов. Пока неизвестно, как супруги поделят имущество.
Эпштейн был арестован в 2008 году. Его обвинили в организации проституции и сексуальной эксплуатации девушек, в том числе — несовершеннолетних. Он признал себя виновным, но вскоре вышел на свобод, заключив сделку со следствием. В 2019 году его снова задержали по обвинению в сексуальной торговле, а через полтора месяца его нашли мертвым в тюремной камере, где он ждал суда. По официальной версии, причиной смерти стало самоубийство.