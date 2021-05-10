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У России нашелся мощный союзник. Он готов встать на защиту итогов Второй мировой войны

Русская Планетаиещё 3
25 минут назад
Власти Китая будут держаться вместе с Россией и сохранять мир во всем мире. Также КНР будет отстаивать итоги Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.
Китай поможет России защитить итоги Второй мировой
Фото: ReutersReuters
«Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность», - сообщила представитель МИД.
Она отметила, что Китай «в условиях COVID-19 и других серьезных изменений» продолжит сотрудничать с иностранными государствами и, в частности, с Россией, чтобы «отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире».
Также она добавила, что Китай отметил проведение в Москве «грандиозного военного парада» в честь дня Победы 9 мая и выражает «искренние поздравления в связи с этим», передаёт «ТАСС».
В мире,Хуа Чуньин,МИД,ИТАР-ТАСС,Россия,Китай,
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