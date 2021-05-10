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В США объявили режим ЧС после кибератаки на топливную компанию

News.ru
1 час назад
Министерство транспорта США объявило режим чрезвычайной ситуации в нескольких регионах после того, как крупнейшая трубопроводная компания Colonial Pipeline приостановила работу, чтобы предотвратить сбои в поставках нефтепродуктов из-за кибератаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.
Данная чрезвычайная ситуация вызвана непредвиденным отключением системы Colonial Pipeline в связи с проблемами в сети, что отразилось на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки в затронутых штатах, — говорится в сообщении ведомства.
Режим ЧС распространяется на штаты Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичный округ Колумбия. В эти регионы поручено обеспечить немедленную транспортировку бензина и других видов топлива.
Хакеры, совершившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией, сообщил ранее телеканал CNN. Утверждается, что атаку якобы провела группа хакеров DarkSide, она обычно атакует страны, в которых не говорят по-русски.
Телеканал NBC News также указал, что атака на Colonial Pipeline — якобы дело рук российской преступной хакерской группировки. При этом действовали они не по указке государства, а в рамках «преступной схемы».
Colonial Pipeline 7 мая сообщила о кибератаке на свои системы с применением вируса-вымогателя. Преступникам удалось похитить около 100 Гб данных. Руководство компании уже работает над восстановлением данных и возвращением к деятельности в штатном режиме.
В мире,Видео,телеканал NBC,CNN,Соединенные Штаты,
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