Министерство транспорта США объявило режим чрезвычайной ситуации в нескольких регионах после того, как крупнейшая трубопроводная компания Colonial Pipeline приостановила работу, чтобы предотвратить сбои в поставках нефтепродуктов из-за кибератаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

Данная чрезвычайная ситуация вызвана непредвиденным отключением системы Colonial Pipeline в связи с проблемами в сети, что отразилось на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки в затронутых штатах, — говорится в сообщении ведомства.

Режим ЧС распространяется на штаты Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичный округ Колумбия. В эти регионы поручено обеспечить немедленную транспортировку бензина и других видов топлива.

Хакеры, совершившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией, сообщил ранее телеканал CNN. Утверждается, что атаку якобы провела группа хакеров DarkSide, она обычно атакует страны, в которых не говорят по-русски.

Телеканал NBC News также указал, что атака на Colonial Pipeline — якобы дело рук российской преступной хакерской группировки. При этом действовали они не по указке государства, а в рамках «преступной схемы».