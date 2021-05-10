Режим ЧС распространяется на штаты Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичный округ Колумбия. В эти регионы поручено обеспечить немедленную транспортировку бензина и других видов топлива.
Хакеры, совершившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией, сообщил ранее телеканал CNN. Утверждается, что атаку якобы провела группа хакеров DarkSide, она обычно атакует страны, в которых не говорят по-русски.
Телеканал NBC News также указал, что атака на Colonial Pipeline — якобы дело рук российской преступной хакерской группировки. При этом действовали они не по указке государства, а в рамках «преступной схемы».