Оба пока не раскрыли причину того, что привело к разводу. Однако, по данным газеты, Мелинда была расстроена связью своего теперь уже бывшего мужа с преступником Джеффри Эпштейном, и именно это обстоятельство считается одной из основных причин раскола в семье. Несколько человек, близких к паре, заявляли: Мелинда была "в ярости" из-за отношений ее мужа с Эпштейном. Известно, что пара встретилась с Эпштейном в Нью-Йорке в его особняке в Верхнем Ист-Сайде в сентябре 2013 года. Как уточнила газета Daily Beast, вскоре после этого Мелинда рассказала друзьям о своем дискомфорте от встречи.