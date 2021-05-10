Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления и совершивший самоубийство
в тюрьме, сумел заманить в свою орбиту удивительное множество богатых, влиятельных и известных мужчин. В его окружении были миллиардеры (Лесли Векснер
и Леон Блэк
), политики (Билл Клинтон
и Билл Ричардсон
), лауреаты Нобелевской премии (Мюррей Гелл-Манн и Фрэнк Вильчек) и даже члены королевской семьи (британский принц Эндрю). NYT
уточняет, что, тем не менее, мало кто из них может сравниться по престижу и власти со вторым по величине богатства человеком в мире Биллом Гейтсом
.