Французские военные написали властям новое письмо о войне

Первое письмо отставных французских генералов, в котором они предупредили, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с «полчищами исламистов», было опубликовано
в апреле. В нем говорится, что исламисты захватывают целые области Франции и устанавливают там свои порядки, противоречащие конституции страны. Бездействие может привести к социальному взрыву и гражданской войне, которая может обернуться тысячами жертв, считают генералы. После жестокого убийства
сотрудницы полиции тунисцем под письмом подписались тысячи военных, включая действующих.