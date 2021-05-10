Французские военные написали властям новое письмо о войне

Его авторы, чьи имена не называются, осуждают власти Франции, которые раскритиковали первое обращение отставных генералов, предупредивших о риске гражданской войны в стране из-за угрозы, которую несут исламисты и банды из пригородов.

Военные отмечают рост насилия в городах и деревнях страны и указывают, что «ненависть к Франции и ее истории становится нормой». По их мнению, в стране «уже тлеет гражданская война».