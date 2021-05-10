Главы МИД стран ЕС обсудят отношения с Россией и США

Среди "агрессивных действий России" дипломат выделил высылку чешских дипломатов (не уточняя, что этот шаг был ответной мерой на голословные обвинения Чехии
), контрсанкции России против граждан ЕС и еврочиновников, принятые в ответ на санкции Евросоюза против граждан России, "концентрацию военных сил на границе Украины
, которая уже закончилась", решения российских властей о принятии мер, ограничивающих возможности недружественных государств на территории РФ, а также противодействие деятельности иностранных агентов в России. В число "агрессивных действий" России дипломат также включил ситуацию вокруг блогера Алексея Навального
, получившего реальный тюремный срок за систематические нарушения правил отбывания условного срока о хищениях по делу "Ив Роше
", которого ЕС требует освободить во внесудебном порядке.