Главы МИД стран ЕС обсудят отношения с Россией и США

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел проведет в понедельник плановое заседание в Брюсселе , на котором обсудит отношения с США Россией , оказание поддержки странам Западных Балкан, обстановку в Афганистане и ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Министры не планируют принимать решений о новых санкциях против РФ или новых дипломатических шагах.

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Согласно официальной программе встречи, отношения с Россией станут лишь одной из вспомогательных тем. Главным пунктом повестки дня будет дискуссия о развитии трансатлантических связей. В министерской встрече ЕС , которая будет проходить в очном формате, примет участие спецпосланник президента США по климату Джон Керри , который подключится к ней по видеосвязи.

О России без санкций

Как рассказал журналистам накануне дипломатический источник в институтах ЕС, министры намерены обсудить действия России в отношении Евросоюза, "которые становятся все более агрессивными", с точки зрения Брюсселя. Эта дискуссия должна стать подготовительным шагом к саммиту глав государств и правительств ЕС 25 мая, на котором сообщество намерено принять решение о стратегических принципах построения дальнейших отношений с Россией.

Среди "агрессивных действий России" дипломат выделил высылку чешских дипломатов (не уточняя, что этот шаг был ответной мерой на голословные обвинения Чехии ), контрсанкции России против граждан ЕС и еврочиновников, принятые в ответ на санкции Евросоюза против граждан России, "концентрацию военных сил на границе Украины , которая уже закончилась", решения российских властей о принятии мер, ограничивающих возможности недружественных государств на территории РФ, а также противодействие деятельности иностранных агентов в России. В число "агрессивных действий" России дипломат также включил ситуацию вокруг блогера Алексея Навального , получившего реальный тюремный срок за систематические нарушения правил отбывания условного срока о хищениях по делу " Ив Роше ", которого ЕС требует освободить во внесудебном порядке.

Европейский дипломат выразил особенную озабоченность в связи с подписанным 23 апреля президентом РФ Владимиром Путиным указом о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств.

"Действия России в отношении так называемых недружественных государств будут рассматриваться. Мы считаем, что Россия пытается внести раскол в ЕС, однако расколоть наше единство не получится. Если хотя бы одна из стран ЕС признана недружественной, это означает, что Россия считает недружественным весь Евросоюз", - утверждал он.

Главы МИД стран ЕС также обсудят вопросы солидарности с Чехией, "пострадавшей от действий России", после того как голословно обвинила РФ в диверсии на своей территории в 2014 году и выслала под этим предлогом российских дипломатов. При этом он подчеркнул, что "главы МИД не будут обсуждать новые санкции или высылки дипломатов".

Отвечая на вопросы журналистов в том числе о предложенных в последней антироссийской резолюции Европарламента блокировке достройки "Северного потока - 2" или санкциях "против олигархов и коррупционеров в России", дипломат уточнил, что в настоящее время внешнеполитическая служба ЕС "не разрабатывает новые санкционные режимы против России". Источник подчеркнул, что Евросоюз не принимает санкции ради санкций, а использует их в интересах своей внешней политики.

Трансатлантическая дружба

Совсем иной разговор пойдет о трансатлантических отношениях со спецпосланником президента США Джоном Керри. "Мы приняли решение о начале новой эры в трансатлантических отношениях [после прихода в Белый дом президента Байдена ]. Мы обсудим это со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри", - сообщил европейский дипломат. Он отметил, что министры обсудят, в частности, подготовку к климатическому саммиту, объявленному президентом США.

С момента прихода в Белый дом Байдена ЕС начал время от времени приглашать представителей американской администрации к участию в заседаниях Совета ЕС, чего не происходило при администрации Трампа.

Как ожидается, будет также рассмотрена возможность проведения саммита ЕС - США в ходе визита Джо Байдена в Брюссель 13-14 июня. В рамках этого визита в Брюсселе должен состояться саммит НАТО , однако Евросоюз надеется суметь уместить в этот же отрезок времени и саммит ЕС - США.

Иран, Афганистан, Балканы

Министры в очередной раз обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Им предстоит рассмотреть два ее аспекта - перспективу возвращения США в это соглашение и возможности возвращения к полному выполнению его условий, включая ограничения на ядерную деятельность Ирана и отмену санкций Запада.

Маловероятно, что дискуссия по СВПД принесет какой-либо результат, поскольку эти две проблемы, которые участники соглашения пытаются решать параллельно, не могут быть решены отдельно друг от друга. Для полного выполнения условий СВПД в него должны вернуться США и отменить все свои санкции против Ирана, а США хотят сначала получить гарантии выполнения Ираном всех условий СВПД для своего возвращения, а вопрос о санкциях они намерены решать потом.

По Западным Балканам министры обсудят поддержку этих стран в борьбе с пандемией коронавируса, противодействие расширению в регионе влияния России, а также перспективы урегулирования политического кризиса в Боснии и Герцеговине.