Вучич поздравил сербов с Днем Победы по-русски

Как подчеркнул сербский лидер, 9 мая для Сербии - это «День победы жизни над смертью и Добра над Злом, жертвы над палачом».

Торжественные мероприятия в Сербии по случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом начались 8 мая с залпа артиллерийских орудий в крепости Калемегдан и продолжились концертом «Хора Турецкого» с программой «Песни Победы». 9 мая на мемориальных комплексах по всей стране прошли массовые церемонии возложения цветов.