Вучич поздравил сербов с Днем Победы по-русски

Ранее днем на площади Республики, где проходило празднование Дня Победы, с поздравлением к сербам и россиянам по зову сердца обратился и знаменитый режиссер Эмир Кустурица
. Он с сожалением отметил, что сейчас в современном мире наступило время, когда фашисты превращаются в антифашистов, а людей, объективно являющихся антифашистами - часто называют другими именами. Но Гитлер «был уничтожен в братской России, поэтому граждане Сербии каждый год будут вместе с русскими братьями праздновать День Победы».