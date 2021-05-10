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Президент Сербии Вучич поздравил сербов и россиян с Днем Победы на русском языке

ТК «Звезда»иещё 3
1 час назад
Президент Сербии Александр Вучич поздравил граждан с Днем Победы над фашизмом на русском языке. Глава государства выступил вечером 9 мая в Национальном театре, где присутствовали и члены руководящих органов страны, и подчеркнул важность сохранения истории Второй мировой войны и защиты ее от попыток «ревизии».
Вучич поздравил сербов с Днем Победы по-русски
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Наша задача - не скрывать истину, а открыто говорить, чтобы не позволить лжи победить правду. Роль Красной Армии принижается не случайно - фальсифицируются факты и скрывается, что за освобождение Европы отдали жизни более 22 миллионов советских граждан, конечно, прежде всего, - россиян», - заявил Вучич во время трансляции на национальном телевидении Сербии.
Как подчеркнул сербский лидер, 9 мая для Сербии - это «День победы жизни над смертью и Добра над Злом, жертвы над палачом».
Ранее днем на площади Республики, где проходило празднование Дня Победы, с поздравлением к сербам и россиянам по зову сердца обратился и знаменитый режиссер Эмир Кустурица. Он с сожалением отметил, что сейчас в современном мире наступило время, когда фашисты превращаются в антифашистов, а людей, объективно являющихся антифашистами - часто называют другими именами. Но Гитлер «был уничтожен в братской России, поэтому граждане Сербии каждый год будут вместе с русскими братьями праздновать День Победы».
Торжественные мероприятия в Сербии по случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом начались 8 мая с залпа артиллерийских орудий в крепости Калемегдан и продолжились концертом «Хора Турецкого» с программой «Песни Победы». 9 мая на мемориальных комплексах по всей стране прошли массовые церемонии возложения цветов.
В мире,Александр Вучич,Эмир Кустурица,Сербия,
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