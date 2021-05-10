Индию вслед за COVID-19 атаковала «черная плесень»

Индийские медики все чаще сталкиваются со случаями мукоромикоза. Это заболевание вызывается грибами из семейства мукоровые.

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Характерные симптомы проявляются у болеющих или уже перенесших коронавирус (по статистике примерно через 12-15 дней после выздоровления).

Мукоромикоз — редко встречающееся заболевание, проявляется некротическими поражениями в носу и на небе, вызывающими боль и лихорадку. Также возможны симптомы со стороны центральной нервной системы: опухание и боль в глазах. Грибок поражает носовые пазухи, мозг и легкие. Заболевание смертельно опасно для больных диабетом, ВИЧ и раком.

Мукоровые грибы распространены в почве, растениях, компосте, гниющих овощах и фруктах. Индийские врачи констатируют, что следы грибов можно найти в носоглотке и на слизистых здоровых людей.

Доктор Акшай Наир из Мумбаи полагает, что рост заболеваемости мукоромикозом может быть вызван стероидной терапией тяжелых форм COVID-19. Стероиды снижают воспаление в легких, но в то же время они оказывают депрессивное влияние на иммунитет и могут поднять уровень сахара в крови.

Акшай Наир работает в трех госпиталях Мумбаи и в апреле наблюдал уже около 40 случаев поражения мукоромикозом. Многие из заболевших — диабетики, заразившиеся коронавирусом. Одиннадцати из них хирургическим путем удалили глаза, пораженные грибковой инфекцией, чтобы она не распространилась в мозг.