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В Гори потребовали вернуть памятник Сталину и наладить отношения с РФ

Газета.Ruиещё 1
26 минут назад
Представители неправительственных организаций и жители грузинского города Гори требуют вернуть памятник Иосифу Сталину. Жители города, откуда родом был политический деятель, также просят наладить отношения с Россией, передает телеканал «Рустави 2».
В Гори потребовали вернуть памятник Сталину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сталин родился в Гори в 1879 году, там же находится его дом-музей. После установления независимости Грузии в начале 90-х годов в стране демонтировали множество памятников Сталину.
Уточняется, что перед домом-музеем Сталина в Гори 9 мая собрались граждане. Люди принесли с собой портреты, на их медмасках и майках были надписи «СССР».
Участники встречи поздравили друг друга с Днем Победы над фашизмом. Присутствующие заявили, что победа в Великой Отечественной войне была заслугой Сталина.
«Это праздник мирового масштаба, и сегодня мы вновь требуем вернуть памятник вождю. Кроме того, нас приглашают в такую организацию, как НАТО, которая является завоевателем, и нам это не нужно...», — добавил один из организаторов данного мероприятия.
Помимо того, участница этого собрания рассказала, что принесла с собой флаги Грузии и России, так как, по ее словам, «эти два народа вместе сумели победить фашизм».
Ранее в ФСБ обнародовали письмо Феликса Дзержинского о слежке за Сталиным.
В мире,Феликс Дзержинский,НАТО,ФСБ,Россия,Грузия,
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