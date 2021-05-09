Индию на фоне COVID-катастрофы захлестнула волна «черной плесени»

В Индии
из-за ковида стали массово слепнуть люди. Обострение ситуации с COVID-19 вызывает все больше случаев заражения черной плесенью — мукоромикозом. В первую очередь страдают глаза. Об этом сообщает
издание India Today со ссылкой на медиков и ученых страны.
Мукоромикоз — инфекция, вызываемая мукоровыми грибами, часто ее называют «черная плесень». Агрессивный грибок попадает в организм через дыхательные пути. У пациентов фиксируют сильнейшее воспаление глаз вплоть до слепоты, частичную потерю зрения, гнойные выделения, некротические поражения в носу и на нёбе. Инфекция сопровождается болью и лихорадкой.
Мукоровые грибы живут во влажных помещениях, в почве, на растениях, гниющих овощах и фруктах. Кроме того, они проникают в организм человека, иммунитет которого ослаблен. Поэтому мукоромикоз часто диагностируют у больных COVID-19, тех, кто недавно выздоровел, и за кем плохо наблюдали во время нахождения на ИВЛ. Это заболевание не ново, но оно растет среди ковидных пациентов из-за использования стероидов и лекарств, подавляющих иммунитет.
В штате Гуджарат за последние две недели выявили 40 случаев черной плесени.
Ежедневно в гражданской больнице Асарвы оперируют не менее пяти больных мукоромикозом.
«У нас от 5 до 10 таких случаев ежедневно, особенно с тех пор, как началась вторая волна COVID-19. Каждый пятый случай связан с глазами, многие слепнут», - сказал ЛОР-специалист Деванг Гупта.
Индия находится на втором месте в мире по заболеваемости ковидом - от болезни пострадало более 22,2 миллиона человек.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в Индии ресторан предлагает посетителям «ковид-карри».