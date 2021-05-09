Индию на фоне COVID-катастрофы захлестнула волна «черной плесени»

Мукоромикоз — инфекция, вызываемая мукоровыми грибами, часто ее называют «черная плесень». Агрессивный грибок попадает в организм через дыхательные пути. У пациентов фиксируют сильнейшее воспаление глаз вплоть до слепоты, частичную потерю зрения, гнойные выделения, некротические поражения в носу и на нёбе. Инфекция сопровождается болью и лихорадкой.

Мукоровые грибы живут во влажных помещениях, в почве, на растениях, гниющих овощах и фруктах. Кроме того, они проникают в организм человека, иммунитет которого ослаблен. Поэтому мукоромикоз часто диагностируют у больных COVID-19, тех, кто недавно выздоровел, и за кем плохо наблюдали во время нахождения на ИВЛ. Это заболевание не ново, но оно растет среди ковидных пациентов из-за использования стероидов и лекарств, подавляющих иммунитет.