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На Украине завели 13 уголовных дел против участников мероприятий по случаю 9 Мая

Газета.Ruиещё 3
11 минут назад
Полиция Украины возбудила 13 уголовных дел против участников мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает сайт ведомства. Согласно сообщению, в полицию поступило 61 сообщений о возможных нарушениях.
9 мая на Украине: заведено 13 уголовных дел
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Большинство из них касалось использования запрещенной символики", - говорится в заявлении.
Как уточняется, по результатам рассмотрения обращений граждан правоохранители завели 13 уголовных дел и составили 22 административных протокола. Большинство дел было открыто за нарушение статьи об изготовлении, распространении коммунистической или нацистской символики. Всего зафиксировано 11 таких нарушений. Еще два уголовных дела было возбуждено по статье о надругательстве над местом захоронения и за сопротивление представителю власти или работнику правоохранительных органов.
В ведомстве также заявили, что сотрудники полиции составили восемь административных протоколов за мелкое хулиганство, пять - за использование георгиевской ленточки, что запрещено законодательством Украины, еще пять - за неповиновение требованию полицейского, четыре - за нарушение правил карантина.
Как стало известно, эти правонарушения произошли в разных городах Украины. Так, в Киеве административный протокол был составлен в отношении 16-летнего юноши, который оскорбил нацистским приветствием ветерана.
В Одессе пять человек доставили в районные отделы полиции за то, что они принимали участие в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов во время акции "Бессмертный полк".
В Николаеве уголовное дело завели против участника возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату за то, что у него имелся красный флаг.
Ранее 9 мая стало известно, что националисты в Одессе напали на женщину из-за портрета маршала Советского Союза Георгия Жукова с георгиевской лентой.
В мире,Происшествия,Георгий Жуков,МВД,Украина,
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