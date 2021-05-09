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Брата Елизаветы II заподозрили в попытке продать встречу с Путиным

News.ru
1 час назад
Двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II, принца Майкла Кентского подозревают в попытках продать возможность встречи с главой РФ Владимиром Путиным, передаёт издание Sunday Times.
Сотрудники портала провели расследование и под видом представителей частной фирмы лично поговорили с Кентским. Во время переговоров им рассказали, что принц представит их Путину, но цель подобного «знакомства» остались неясными. Знакомый Кентского, маркиз Рединг, позже описал его как «неофициального посла королевы в РФ».
Рединг добавил, что Кентский оценивает свой пятидневный визит в РФ для протекции примерно в 50 тысяч фунтов стерлингов. Либо он может за $200 тысяч запишет видеоролик с рекомендацией частной компании.
Позже 78-летний принц Майкл отверг подобные подозрения. Его официальный представитель заявил, что данными вещами Кентский не согласился бы выполнять и не смог бы этого сделать. По его мнению, такие мероприятия без одобрения посольства Британии в РФ и без содействия Российско-Британской Торговой палаты. Кроме того, журналистам напомнили, что Кентский не встречался с Путиным с 2003-го.
Ранее сообщалось, что причиной смерти мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа стал преклонный возраст. Как передаёт Telegraph, об этом заявил лечащий врач королевской семьи. Медик указал, что 99-летний принц скончался от старости. Заболеваний или травм, которые могли бы привести к летальному исходу, у Филиппа не было. При этом, по данным издания, муж королевы незадолго до кончины перенёс операцию на сердце.
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