Сотрудники портала провели расследование и под видом представителей частной фирмы лично поговорили с Кентским. Во время переговоров им рассказали, что принц представит их Путину, но цель подобного «знакомства» остались неясными. Знакомый Кентского, маркиз Рединг, позже описал его как «неофициального посла королевы в РФ».

Рединг добавил, что Кентский оценивает свой пятидневный визит в РФ для протекции примерно в 50 тысяч фунтов стерлингов. Либо он может за $200 тысяч запишет видеоролик с рекомендацией частной компании.

Позже 78-летний принц Майкл отверг подобные подозрения. Его официальный представитель заявил, что данными вещами Кентский не согласился бы выполнять и не смог бы этого сделать. По его мнению, такие мероприятия без одобрения посольства Британии в РФ и без содействия Российско-Британской Торговой палаты. Кроме того, журналистам напомнили, что Кентский не встречался с Путиным с 2003-го.