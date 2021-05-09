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На Параде Победы в Донбассе пронесли портрет деда Зеленского

Майк Габриелян
54 минуты назад
В Донбассе прошла акция «Бессмертный полк», в которой участвовал фронтовик Зеленский - дед нынешнего украинского президента. Одна из местных жительниц, адвокат Татьяна Монтян вышла на акцию с портретом Семёна Зеленского. Об этом сообщает «Царьград».
На Параде Победы в Донбассе пронесли портрет деда Зеленского
Фото: ВидеокадрВидеокадр
«Пусть хоть дедушка прогуляется в «Бессмертном полку», пока его внук устраивает шабаш СС «Галичина» посреди Киева», - сказала она.
Семён Зеленский – фронтовик, награжденный двумя орденами Красной Звезды. Зимой 1944 года он отбивал атаки нацистов у села Александровка и занял трофейный склад.
В Донецке сегодня прошел парад Победы. Он был организован на высоком техническом уровне. Город украсили флаги ДНР и России. По центру столицы парадным строем прошли военные части и бронетехника. Люди кричали защитникам: "Спасибо"! и пели песни военных лет.
«Мы выстояли и победили. Слава нашему великому народу – народу-Победителю!» - произнес диктор, когда по улицам города торжественно промаршировала знаменная группа со стягом Победы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что блогер Глеб Маврин, проживающий в Лос-Анджелесе, провел эксперимент, опросив молодых американцев о Дне Победы.
В мире,Татьяна Монтян,
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