На Параде Победы в Донбассе пронесли портрет деда Зеленского

Семён Зеленский – фронтовик, награжденный двумя орденами Красной Звезды. Зимой 1944 года он отбивал атаки нацистов у села Александровка и занял трофейный склад.

В Донецке сегодня прошел парад Победы. Он был организован на высоком техническом уровне. Город украсили флаги ДНР и России. По центру столицы парадным строем прошли военные части и бронетехника. Люди кричали защитникам: "Спасибо"! и пели песни военных лет.