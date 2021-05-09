Илон Маск признался в психическом расстройстве

Илон Маск признался, что он болен синдромом Аспергера. Миллиардер также рассказал, что имя его сына придумала кошка, бегущая по роялю, пожаловался, что его обзывают наркоманом и за пару секунд уронил стоимость криптовалюты. Всё это бизнесмен проделал в рамках программы «Субботний вечер в прямом эфире» (Saturday Live Night) на канале NBC.

Фото: Видеокадр Видеокадр

«Я первый человек с синдромом Аспергера, ведущий скетч-шоу в США». – сказал он зрителям.

Предприниматель-миллиардер признался, что иногда размещал странные комментарии в соцсетях: «Всем, кого я обидел, я просто хочу сказать: «Я заново изобрел электромобили, я отправляю людей на Марс в ракетном корабле. Неужели вы думаете, что я хладнокровный, нормальный чувак?»

Маск также упомянул инцидент в 2018 году, когда он выкурил сигарету с марихуаной во время выступления в шоу Джо Рогана

«Часто мнение о людях сводится к самому глупому поступку, который они когда-то совершили. Однажды я покурил травку в подкасте Джо Рогана. И теперь я все время слышу: «Илон Маск? Все, что он делает, это курит травку в подкастах». Как будто я перехожу от подкаста к подкасту, зажигая косяки. Это случилось только однажды », - пожаловался Маск.

Выступление Маска в передаче также спровоцировало резкое падение стоимости криптовалюты dogecoin, после того как он назвал ее «разводом»(a hustle – жульничество, развод, афера, мошенничество, мухлеж, - прим. «Рамблера»). На вопрос «Что такое dogecoin?» Маск ответил: «Это будущее валюты. Это неудержимый финансовый инструмент, который захватит мир».

Когда актер шоу Майкл Че подначил Маска: «Итак, это развод?», Маск ответил: «Да, это развод». И засмеялся.

В итоге стоимость dogecoin резко упала во время программы и составляла всего 0,47 доллара на криптовалютной бирже Binance, что на 28% ниже уровня около 0,65 доллара до шоу.

Маск, который состоит в отношениях с канадской певицей Граймс, также рассказал об их первом ребенке, родившемся год назад. Пара назвала сына странным именем, которое немедленно попало в заголовки газет: X AE A-Xii. («Экс Эш Эй-Твелв»)

Заговорив о необычном имени сына, Маск пошутил: «Такой звук производит кошка, бегущая по клавиатуре».