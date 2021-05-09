В Москве начался Парад Победы

В российской столице
на Красной площади начался главный парад в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию ведет Первый канал.
Торжественный военный парад начался в 10.00.
В нем участвуют свыше 12 тысяч военных и более 190 единиц наземной военной техники — образцы времен ВОВ и современные машины - а также 76 вертолетов и самолетов.
На трибунах традиционно присутствуют ветераны войны и боевых действий, суворовцы и воспитанники Московского кадетского корпуса, первые лица страны и глава государства Владимир Путин
.
Вместе с президентом РФ на главную площадь страны приехал почетный гость парада, президент Таджикистана Эмомали Рахмоном
. Он стал единственным иностранным лидером на параде.
Церемония завершится пролетом 76 самолетов и вертолетов. Ранее командующий дальней авиации заявил, что метеоусловия позволяют это сделать.
Первый парад Победы в России прошел в городе воинской славы Петропавловске-Камчатском.