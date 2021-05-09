В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Москве начался Парад Победы

Ювелина Бернст
1 час назад
В российской столице на Красной площади начался главный парад в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию ведет Первый канал.
Торжественный военный парад начался в 10.00.
В нем участвуют свыше 12 тысяч военных и более 190 единиц наземной военной техники — образцы времен ВОВ и современные машины - а также 76 вертолетов и самолетов.
На трибунах традиционно присутствуют ветераны войны и боевых действий, суворовцы и воспитанники Московского кадетского корпуса, первые лица страны и глава государства Владимир Путин.
Вместе с президентом РФ на главную площадь страны приехал почетный гость парада, президент Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он стал единственным иностранным лидером на параде.
Церемония завершится пролетом 76 самолетов и вертолетов. Ранее командующий дальней авиации заявил, что метеоусловия позволяют это сделать.
Первый парад Победы в России прошел в городе воинской славы Петропавловске-Камчатском.
В мире,Видео,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,Москва,
180
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители