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Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае его гибели

RT на русскомиещё 4
56 минут назад
Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому в случае гибели главы государства власть в стране перейдёт Совету безопасности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
Лукашенко назвал преемника в случае его гибели
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», — говорится в сообщении.
В таком случае в Белоруссии будет немедленно введено чрезвычайное или военное положение. При этом Совет безопасности с участием губернаторов примет решение о проведении выборов в республике.
Ранее Лукашенко пообещал подписать указ, в соответствии с которым будет выстроена власть в Белоруссии в случае экстренной ситуации.
По словам Лукашенко, этот декрет станет «одним из принципиальных» «за четверть века» его президентства.
В мире,Александр Лукашенко,
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