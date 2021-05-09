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В Колумбии за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса

RT на русском
1 час назад
В Колумбии за сутки выявили 16 910 случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 2 985 536.
В Колумбии за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса
Фото: EPAEPA
Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социальной защиты страны в Twitter.
Общее число смертей от коронавируса в Колумбии составляет 77 359.
Ранее сообщалось, что в Колумбии продлили запрет на пересечение сухопутных и речных границ до 1 июня
В мире,COVID-19,Колумбия,
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