«Чужая война»: Латвия открестилась от Второй мировой

Вторая мировая война для страны была для Латвии
чужой, потому что страна не принимала в ней участие. Такое мнение высказал президент республики Эгилс Левитс. Он отметил, что разгром нацизма не принёс освобождения Прибалтике, так как «в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой», передаёт РИА Новости.
Свою позицию глава государства озвучил, посетив Братское кладбище в Риге, где возложил цветы в память о жертвах войны.
Тем не менее, отметил президент, латыши солидарны и радуются «вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение».