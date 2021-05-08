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«Чужая война»: Латвия открестилась от Второй мировой

Newsru.com
14 минут назад
Вторая мировая война для страны была для Латвии чужой, потому что страна не принимала в ней участие. Такое мнение высказал президент республики Эгилс Левитс. Он отметил, что разгром нацизма не принёс освобождения Прибалтике, так как «в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой», передаёт РИА Новости.
«Чужая война»: Латвия открестилась от Второй мировой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Свою позицию глава государства озвучил, посетив Братское кладбище в Риге, где возложил цветы в память о жертвах войны.
Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв, — сказал Левитс.
Тем не менее, отметил президент, латыши солидарны и радуются «вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество извлечь уроки из прошлого и не допустить третью мировую войну.
В мире,Владимир Зеленский,РИА Новости,Латвия,
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