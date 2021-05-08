«Чужая война»: Латвия открестилась от Второй мировой

Свою позицию глава государства озвучил, посетив Братское кладбище в Риге, где возложил цветы в память о жертвах войны.

Тем не менее, отметил президент, латыши солидарны и радуются «вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение».