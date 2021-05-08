Украинские неонацисты собрались пройтись маршем по Москве и Донецку

Украинские неонацисты – преемники военных преступников из дивизии СС – заявили о намерении провести марши в Донецке
и Москве
. Об этом сообщает
Strana.ua.
На Лычаковском кладбище во Львове
собрались несколько десятков неонацистов . Они приурочили свой «марш» к годовщине формирования дивизии СС «Галичина».
Зампредседателя «молодого резерва Галицкого братства дивизии СС «Галичина» Василий Бычко заявил, что следующие марши пройдут в Донецке и Москве.
На мероприятии присутствовали депутаты Рады
и Львовского областного совета.
Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года. Контингент составили украинствующие националисты, уголовники, малограмотные крестьяне. Дивизия воевала за Гитлера, была задействована в карательных операциях против славянских народов и евреев, борьбе с партизанами. В 1944 году «Галичина» была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта.
Нюрнбергский трибунал признал СС и «Галичину» преступными организациями, виновными в совершении преступлений против мирного населения. Несмотря на это, на Украине ежегодно устраиваются шествия неонацистских молодчиков, прославляющих СС.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что украинцы назвали мерзавцами и бандитами участников фашистского марша в Киеве.