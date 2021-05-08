Украинские неонацисты собрались пройтись маршем по Москве и Донецку

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года. Контингент составили украинствующие националисты, уголовники, малограмотные крестьяне. Дивизия воевала за Гитлера, была задействована в карательных операциях против славянских народов и евреев, борьбе с партизанами. В 1944 году «Галичина» была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта.