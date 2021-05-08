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Президент Латвии назвал Вторую мировую войну «чужой»

Lenta.ru
1 час назад
Латвия не участвовала во Второй мировой войне, это была чужая война, заявил президент республики Эгилс Левитс после возложения цветов на Братском кладбище в Риге. Слова главы государства приводятся на его официальном сайте.
Президент Латвии назвал Вторую мировую войну «чужой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Левитс пояснил, что граждане Латвии воевали за свои цели в составе чужих армий, также в стране было много жертв среди гражданского населения.
«Я должен сказать, что Латвия — одна из стран, больше всего пострадавших во время Второй мировой войны, не участвуя в войне как государство», — добавил он.
Кроме того, политик отметил, что окончание Второй мировой войны не принесло Латвии освобождения, поскольку «одна оккупирующая держава была заменена другой».
«Мы были освобождены в 1990 и 1991 годах, через 45 лет после освобождения народов Западной Европы мы вновь обрели независимость», — заявил Левитс.
Латвия вместе с Эстонией и Литвой были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940-м они вошли в состав СССР (в данных странах это событие считается началом периода советской оккупации), оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года.
В мире,Латвия,
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