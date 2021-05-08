Президент Латвии назвал Вторую мировую войну «чужой»

Левитс пояснил, что граждане Латвии воевали за свои цели в составе чужих армий, также в стране было много жертв среди гражданского населения.

Кроме того, политик отметил, что окончание Второй мировой войны не принесло Латвии освобождения, поскольку «одна оккупирующая держава была заменена другой».

Латвия вместе с Эстонией и Литвой были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940-м они вошли в состав СССР (в данных странах это событие считается началом периода советской оккупации), оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года.