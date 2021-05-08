Зеленский призвал избежать новой мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Дня памяти и примирения призвал не допустить новой мировой войны. Заявление главы государства опубликовано на сайте офиса украинского лидера.

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Зеленский предположил, что, если бы у людей была возможность избавиться от одного периода в истории, весь мир захотел бы не допустить Второй мировой войны.

«К сожалению, мы не можем этого сделать. Не можем избежать войны в прошлом. Но можем и должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем», – заявил президент Украины.

Он также призвал изменить формулировку и называть эту войну «Второй и последней мировой войной».

«Мир должен сказать: «В 1939-1945 годах шла последняя мировая война», – подчеркнул глава государства.