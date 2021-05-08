В Госдуме усмотрели интерес Бабиша в антироссийской политике Чехии

«То, что происходит с Бабишем в последние дни, заставляет задуматься над тем, не выглядит ли он сам в этой истории объектом манипуляций и шантажа. Не секрет, что он является миллиардером, одним из самых богатых людей в Чехии. Возможно, возникли какие-то риски для его бизнес-активов, заставившие его сорваться в антироссийский галоп», — предположила депутат.
«Призыв к новым русофобским демаршам на фоне наступающего Дня Победы и очередной годовщины освобождения Праги советскими войсками — это еще одна циничная антироссийская провокация. Это не нужно ни одной европейской стране, это делается исключительно в интересах США, пытающихся давить на нас чужими руками, в том числе и руками резко сменившего свою внешнеполитическую позицию Бабиша», — заключила Панина.