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Панина усмотрела личный интерес Бабиша в антироссийской политике Чехии

Парламентская газета
1 час назад
Для бизнес-активов премьера Чехии Андрея Бабиша могли возникнуть «какие-то риски», и это заставило его сорваться «в антироссийский галоп», заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя призыв политика к ЕС выслать российских дипломатов. Об этом пишет РИА «Новости».
В Госдуме усмотрели интерес Бабиша в антироссийской политике Чехии
Фото: ТАССТАСС
Ранее сообщалось, что Бабиш попросил страны Евросоюза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в связи с инцидентом со взрывами во Врбетице в 2014 году.
Панина напомнила, что у Бабиша была репутация вменяемого и адекватного политика, который не принадлежит к числу «рьяных атлантистов».
«То, что происходит с Бабишем в последние дни, заставляет задуматься над тем, не выглядит ли он сам в этой истории объектом манипуляций и шантажа. Не секрет, что он является миллиардером, одним из самых богатых людей в Чехии. Возможно, возникли какие-то риски для его бизнес-активов, заставившие его сорваться в антироссийский галоп», — предположила депутат.
По ее словам, деструктивная активность Бабиша в последние недели противоречит чешским и общеевропейским интересам.
«Призыв к новым русофобским демаршам на фоне наступающего Дня Победы и очередной годовщины освобождения Праги советскими войсками — это еще одна циничная антироссийская провокация. Это не нужно ни одной европейской стране, это делается исключительно в интересах США, пытающихся давить на нас чужими руками, в том числе и руками резко сменившего свою внешнеполитическую позицию Бабиша», — заключила Панина.
В апреле Прага заподозрила россиян в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим чешские власти выслали из республики 18 сотрудников посольства России. В свою очередь, Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве, назвав обвинения Праги абсурдными.
В свою очередь, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что в отчётах спецслужб нет доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице. Он призвал дождаться итогов расследования, предположив, что причиной взрывов могло стать неосторожное обращение с боеприпасами.
В мире,Андрей Бабиш,Милош Земан,Елена Панина,Комитет госдумы по международным делам,ЕС,РИА Новости,Чешская Республика,
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