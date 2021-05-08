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Работа крупнейшего нефтепровода США приостановлена из-за кибератаки

Газета.Ru
25 минут назад
Работа крупнейшего в Соединенных Штатах Колониального трубопровода приостановлена из-за кибератаки, сообщается на официальном сайте компании Colonial Pipeline Co.
Кибератака нарушила работу крупнейшего нефтепровода США
Фото: ReutersReuters
«Colonial Pipeline Company узнала, что стала жертвой кибератаки. В ответ мы превентивно отключили определенные системы, чтобы сдержать угрозу, которая временно остановила все операции конвейера и затронула некоторые наши IT-системы», – указано в сообщении.
В компании подчеркнули, что уже привлекли к работе «ведущую стороннюю фирма по кибербезопасности», о произошедшем были проинформированы правоохранительные и другие федеральные органы страны.
Колониальный трубопровод – крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.
В 2020 году была зафиксрована масштабная кибератака через программное обеспечение компании SolarWind, в результате которой пострадали несколько американских федеральных ведомств.
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