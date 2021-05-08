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Лукашенко заявил о готовности белорусских ветеранов «умереть с голоду»

Майк Габриелян
1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ветераны скорее умрут с голоду, чем возьмут деньги у "коллаборационистов" с бело-красно-белыми флагами. Об этом сообщается на официальном сайте президента республики.
Лукашенко заявил о готовности белорусских ветеранов «умереть с голоду»
Фото: ТАССТАСС
Накануне в интернете появилась информация, что Белоруссия отказалась от выплат ветеранам ко Дню Победы. Оппозиция в ответ объявила свой сбор денег. Лукашенко заявил, что отказ от выплат - это неправда.
«Мы ежемесячно им доплачиваем и поддерживаем. И это неправда, что мы их разово не поддержим: у нас три выплаты ежемесячно и разовые есть выплаты. И мы выделили немалые средства, чтобы поддержать участников войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла и прочих - около 65 миллионов рублей выделено. И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат прямо ко Дню Победы. Если кто-то к 9 мая не успеет получить, я им компенсирую в течение 9-го, 10-го, 11-го числа», - заявил Лукашенко.
Он также высказался по поводу акции оппозиционеров - сбора денег для ветеранов. По его мнению, оппоненты бесплодно пиарятся и «пытаются зацепиться за любую возможность дискредитировать власть».
«Не надо собирать деньги нашим ветеранам. От них они деньги не возьмут: это кровавые деньги. Эти люди, которые ходят с полотнищами, предатели и коллаборационисты, для них не друзья и не помощники. Это уже от безумия и неумности они начинают подобными делами заниматься У них они не возьмут, даже если будут умирать с голоду. Никогда», - сказал Лукашенко.
Он отметил, что ветеранов осталось «совсем ничего».
«И это наши скрепы, как модно сейчас говорить. Это наша основа. Пока живы они, у нас есть хотя бы вот такая одна мощная точка опоры для того, чтобы сохраниться и сохранить наше государство», - сказал президент.
В мире,Александр Лукашенко,Беларусь,
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