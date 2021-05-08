Лукашенко заявил о готовности белорусских ветеранов «умереть с голоду»

Накануне в интернете появилась информация, что Белоруссия отказалась от выплат ветеранам ко Дню Победы. Оппозиция в ответ объявила свой сбор денег. Лукашенко заявил, что отказ от выплат - это неправда.

Он также высказался по поводу акции оппозиционеров - сбора денег для ветеранов. По его мнению, оппоненты бесплодно пиарятся и «пытаются зацепиться за любую возможность дискредитировать власть».