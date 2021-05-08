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Опубликовано видео извержения вулкана Фаградальсфьядль

Юрий Столбов
1 час назад
Вулкан Фаградальсфьядль вновь продемонстрировал свою активность, продолжив выбрасывать потоки лавы на высоту до 400 метров.
На кадрах видео, снятого в пятницу, 7 мая, некоторым посетителям, прибывшим на полуостров, чтобы насладиться природным явлением, приходится уворачиваться от лавовых камней, выбрасываемых вулканом.
Фаградальсфьядль, который по некоторым данным не проявлял активности на протяжении 6 000 лет, расположен в 40 километрах от Рейкьявика. Кроме того, на полуострове Рейкьянес не было зафиксировано ни одного извержения в течение последних 900 лет.
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