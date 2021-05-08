В Казахстане отменили празднование Дня Победы

Он добавил, что 9 мая президент обратится к соотечественникам с поздравлением, а ветеранам войны окажут материальную помощь. В частности, заявлено, что ветераны из Алма-Аты и Нур-Султана получат ко Дню Победы по миллиону тенге. Это около 174 тысяч рублей.