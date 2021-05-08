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В Казахстане отменили празднование Дня Победы

Майк Габриелян
49 минут назад
Из-за эпидемии COVID-19 власти Казахстана перенесли празднование Дня Победы на следующий год. Об этом заявил Берик Уали, пресс-секретарь президента республики.
«В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы», - написал Уали в Facebook.
Он добавил, что 9 мая президент обратится к соотечественникам с поздравлением, а ветеранам войны окажут материальную помощь. В частности, заявлено, что ветераны из Алма-Аты и Нур-Султана получат ко Дню Победы по миллиону тенге. Это около 174 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в Казахстане осталось очень мало ветеранов. Например, в Нур-Султане проживают всего 25 человек. Денежные выплаты положены также труженикам тыла и вдовам ветеранов. Их в стране 2 695. Они получат по 32 087 тенге – по 5 тысяч рублей, передаёт Tengrinews.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ЛНР начали выдавать единоразовые выплаты ветеранам ко Дню Победы.
В мире,Видео,Казахстан,
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