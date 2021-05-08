Депутат Рады: "Нынешних фашистов ждет «май 45-го»"

Он указал, что пока власти закрывают оппозиционные телеканалы, в эфире остаются те каналы, которые продолжают пропаганду ненависти, а также заниматься искажением истории Великой Отечественной войны. Парламентарий призвал бороться с героизацией пособников фашистов, которым в настоящее время возводят памятники «едва ли не ежедневно».