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Депутат Рады в преддверии Дня Победы предупредил о беде на Украине

Газета.Ruиещё 8
1 час назад
Депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что проблема фашизма остается актуальной для Украины в 2021 году, сообщает сайт фракции.
Депутат Рады: "Нынешних фашистов ждет «май 45-го»"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он указал, что пока власти закрывают оппозиционные телеканалы, в эфире остаются те каналы, которые продолжают пропаганду ненависти, а также заниматься искажением истории Великой Отечественной войны. Парламентарий призвал бороться с героизацией пособников фашистов, которым в настоящее время возводят памятники «едва ли не ежедневно».
«Потому что наше стремление победить фашизм — оно сильнее!.. Да, в стране беда! <...> Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждёт их «май 45-го», — сказал Рабинович.
По его словам, 90% украинцев являются «потомками победителей, а не тех, кто прятался по схронам и стрелял в спину».
В мире,Вадим Рабинович,Украина,
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