Японцев напугал союз России и Китая в случае войны

Его опасения нашли поддержку у других читателей. Однако нашлись и те, кто считает, что Токио лучше дружить с Москвой: «С Китаем у нас огромные экономические связи, да и с Россией они могут стать активнее. Слепое следование в фарватере политики США может кончиться для Японии поражением», «Чем превращать Россию во врага и рассматривать её таковым, лучше постараться перетащить её на сторону Запада».