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США присоединятся к международному соглашению по борьбе с экстремизмом

Газета.Ruиещё 2
54 минуты назад
США присоединятся к международной инициативе "Призыв Крайстчерча", которая направлена на борьбу с распространением террористического и экстремистского контента в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
США присоединятся к соглашению по борьбе с экстремизмом
Фото: DepositphotosDepositphotos
Она подчеркнула, что "противодействие использования интернета террористами и настроенными на насилие экстремистами для радикализации и вербовки [сторонников]" является "важным приоритетом" для Соединенных Штатов.
"США приветствуют формулировки "Призыва Крайстчерча", подчеркивающие важность соблюдения прав человека и верховенства закона", - говорится в заявлении.
По словам Псаки, страна, присоединяясь к данной инициативе, "не будут предпринимать шагов, которые нарушали бы свободу слова или ассоциаций, гарантируемые 1-й поправкой к Конституции США". Она также отметила, что Вашингтон с нетерпением ждет участия в виртуальной встрече участников данный инициативы, которая должна пройти 14 мая.
В мире,Соединенные Штаты,
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