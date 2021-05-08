США присоединятся к соглашению по борьбе с экстремизмом

Она подчеркнула, что "противодействие использования интернета террористами и настроенными на насилие экстремистами для радикализации и вербовки [сторонников]" является "важным приоритетом" для Соединенных Штатов.

По словам Псаки, страна, присоединяясь к данной инициативе, "не будут предпринимать шагов, которые нарушали бы свободу слова или ассоциаций, гарантируемые 1-й поправкой к Конституции США". Она также отметила, что Вашингтон с нетерпением ждет участия в виртуальной встрече участников данный инициативы, которая должна пройти 14 мая.