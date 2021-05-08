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Премьер Италии рассказал о крахе "мечты Евросоюза"

Газета.Ruиещё 1
7 часов назад
Премьер-министр Италии Марио Драги критически высказался в адрес европейских политиков из-за усиления социального неравенства в Евросоюзе, а также заявил о крахе «мечты» ЕС, передает агентство ANSA.
Премьер Италии рассказал о крахе "мечты Евросоюза"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади. < > Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», — сказал глава кабмина в ходе круглого стола на тему трудоустройства.
Драги также обратил внимание на несправедливость системы «двойных рынков», которые ставят под угрозу положение незащищенных слоев населения — молодежи и женщин. Он считает, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию ЕС.
Ранее стало известно, что экономика еврозоны сократилась на 0,6% в первом квартале 2021 года, что означает рецессию. Отмечалось, что причиной рецессии, в частности, стали карантинные ограничения во время пандемии и недостаточные расходы на поддержку экономики.
До этого эксперты заявили, что Польша и Венгрия не принимают новую политику Евросоюза. Они указали, что эти страны показывают намерение защищать традиционные ценности в отличие от Старой Европы, традиционной Европы, которая уже не видит будущего в рамках нынешнего ЕС.
В мире,Марио Драги,ЕС,Италия,
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