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В ООН обеспокоены возможным началом новой холодной войны

Анастасия Кирсанова
9 минут назад
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировые державы предотвратить новую холодную войну «любой ценой». На сайте газеты «Московский комсомолец» отметили, что он ранее предупреждал о вероятности обострения отношений на мировой арене.
В ООН обеспокоены возможным началом новой холодной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Гутерриш отмечает, что нынешняя риторика осложняет международное сотрудничество в тот момент, когда оно больше всего необходимо.
Такое заявление генсек ООН сделал на встрече стран-членов организации с кандидатами на выборах следующего генерального секретаря. Пока единственным кандидатом является сам Гутерриш.
Ранее «Рамблер» писал предсказание генсека ООН о расколе мира на две части. Гутерриш выразил обеспокоенность «разделением», возникшим между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем.
В мире,Антониу Гутерриш,ООН,Московский комсомолец,
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