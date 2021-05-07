В ООН обеспокоены возможным началом новой холодной войны

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Гутерриш отмечает, что нынешняя риторика осложняет международное сотрудничество в тот момент, когда оно больше всего необходимо.

Такое заявление генсек ООН сделал на встрече стран-членов организации с кандидатами на выборах следующего генерального секретаря. Пока единственным кандидатом является сам Гутерриш.