Лидеры ЕС обсудят отношения с Россией

Неформальная встреча глав государств и правительств стран Евросоюза
пройдет в субботу в городе Порту в Португалии
, которая председательствует в Совете ЕС
до конца июня. В последние годы Брюссель
по традиции проводит такие саммиты именно 8 мая, когда, как считают в ЕС, завершилась Вторая мировая война, а теперь отмечается День Европы. Несмотря на то, что обычно повестка дня посвящается будущему континента, в этот раз одно из центральных мест в ней, как ожидается, займет Россия
. В частности, Прага
, по данным европейских источников, намерена поднять тему своего дипломатического конфликта с Москвой
.