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Лидеры ЕС обсудят отношения с Россией

ТАССиещё 2
12 минут назад
Неформальная встреча глав государств и правительств стран Евросоюза пройдет в субботу в городе Порту в Португалии, которая председательствует в Совете ЕС до конца июня. В последние годы Брюссель по традиции проводит такие саммиты именно 8 мая, когда, как считают в ЕС, завершилась Вторая мировая война, а теперь отмечается День Европы. Несмотря на то, что обычно повестка дня посвящается будущему континента, в этот раз одно из центральных мест в ней, как ожидается, займет Россия. В частности, Прага, по данным европейских источников, намерена поднять тему своего дипломатического конфликта с Москвой.
Лидеры ЕС обсудят отношения с Россией
Фото: EPAEPA
Что касается официальной повестки встречи, то она по традиции посвящена будущему ЕС - восстановлению после пандемии коронавируса и обсуждению всех связанных с ней проблем, включая процесс вакцинации.
На полях заседания лидеров пройдет саммит ЕС - Индия, однако он состоится в онлайн-формате из-за стремительного распространения инфекции в этой стране. Главы государств, которые соберутся в Порту, обсудят стратегическое партнерство с индийским премьер-министром Нарендрой Моди по видеосвязи.
Между тем, не все 27 лидеров стран сообщества лично прибудут на встречу. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась лететь в Португалию из-за ситуации с коронавирусом в ЕС. Она тоже выбрала заочный формат.
Отношения с Россией
Как сообщил накануне журналистам представитель ЕС высокого ранга, ожидается, что в Порту будут рассматриваться отношения Брюсселя и Москвы. "Тема наших отношений с Россией может быть затронута лидерами. Ожидаю, что вопрос может обсуждаться", - сказал он.
"Вы в курсе последних событий в Чехии, Болгарии, а также того, что спикер Европарламента Давид Сассоли и еврокомиссар Вера Юрова включены в санкционный список России. Я ожидаю, что лидеры обсудят все эти вопросы", - добавил дипломат.
В свою очередь, отсутствие российской тематики в повестке означает, что никаких связанных с ней итоговых документов принято не будет. Кроме того, все официальные решения лидеры ЕС отложат до 25 мая, когда пройдет специальный саммит по отношениям с РФ.
Ранее дипломатический источник в Брюсселе заявил, что Прага планирует поднять на саммите тему своего дипломатического конфликта с Москвой из-за взрывов на складе боеприпасов в 2014 году. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш намерен призвать участников заседания проявить солидарность с его страной для ответа на российские действия.
Восстановление после пандемии
Как сообщил накануне глава Евросовета Шарль Мишель, "дискуссия будет сосредоточена на обеспечении всеобъемлющего восстановления [после пандемии] с прицелом на образование и приобретение навыков, что станет ключевым пунктом повестки". Лидеры, по его словам, уделят внимание созданию новых рабочих мест, борьбе с бедностью и недостатком социальной интеграции граждан.
Кроме того, участники саммита обсудят возможность отмены патентов или смягчения норм соблюдения прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса для выработки единой позиции. По словам представителя Еврокомиссии, ЕС выступает за "справедливый доступ к вакцинам" для всех государств.
Саммит с Индией
Что касается саммита ЕС - Индия, то его главными темами станут борьба с пандемией, торговое и инвестиционное партнерство. "Наше внимание будет сосредоточено на укреплении сотрудничества между ЕС и Индией. Председатель Еврокомиссии проинформирует нас о последних событиях в торговле с Индией. Наша встреча проходит на драматичном фоне пандемии COVID-19, недавно поразившей Индию, поддержку которой оказывают ЕС и государства-члены, - отметил Мишель. - Помимо этого непосредственного приоритета, мы обсудим, как укрепить наше стратегическое партнерство с Индией. Я считаю, что нынешняя глобальная ситуация может позволить нам открыть новую важную главу в наших отношениях и мы должны максимально использовать эту возможность".
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